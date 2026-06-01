L'Iran ha annunciato di aver chiuso completamente lo Stretto di Hormuz e il Passo di Bab el-Mandeb, bloccando così il traffico marittimo in quelle aree. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si applica immediatamente. Il blocco interessa tutte le navi che transitano attraverso questi stretti, che sono fondamentali per il commercio mondiale di petrolio e altre merci. Nessun dettaglio sulle tempistiche o eventuali eccezioni è stato fornito.

La Repubblica islamica iraniana ha deciso di chiudere completamente lo Stretto di Hormuz, con l'intendo di fare lo stesso anche con quello di Bab el-Mandeb che rappresenta l'accesso sud al Mar Rosso e quindi lo sbocco su Golfo di Oden, che porta al Mar Arabico e alle rotte che spingono verso l'Oceano indiano e l'Estremo Oriente. A riferirlo è l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, annunciando anche l'interruzione dei negoziati indiretti tra Usa e Iran come contro-mossa per l'offensiva israeliana in Libano. Bab al-Mandab rappresenta uno snodo strategico delle rotte del commercio mondiale. Con una lunghezza di circa 50 km e una larghezza di 26 km nel punto più' stretto, è uno dei colli di bottiglia del traffico marittimo più' delicati al mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medio Oriente, l'Iran strozza il mondo: blocco totale di Hormuz e Bab el-Mandeb.

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Statecraft with Geeta Mohan | Pakistan's Secret Weapon Near Hormuz That America Can Never Use

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