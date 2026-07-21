Un uomo di 75 anni è stato ricoverato in rianimazione dopo essersi ribaltato con il trattore alle pendici della Pietra di Bismantova. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in località Pavoni, mentre il conducente stava eseguendo lavori su un terreno di sua proprietà. Le autorità intervenute sul posto stanno accertando le cause dell’incidente. Il trattore si è capovolto, lasciando il 75enne incastrato sotto il mezzo.

Grave infortunio ieri pomeriggio alle pendici della Pietra di Bismantova, in località Pavoni. Un uomo alla guida di un trattore, intento ad eseguire lavori in un terreno di sua proprietà, per cause accidentali e al vaglio delle autorità intervenute sul posto, si è ribaltato, con il conducente che è rimasto bloccato. I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati i familiari che hanno subito allertato la centrale del 118. Sul posto sono rapidamente giunti gli operatori sanitari della Croce verde e l’automedica di Castelnovo Monti, i vigili del fuoco della sede ci Castelnovo Monti, i tecnici del Soccorso Alpino, l’elisoccorso e l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Bologna, fatto poi rientrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si ribalta con il trattore: 75enne in rianimazione

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