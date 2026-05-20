Contadino si ribalta con il trattore | trasportato in elicottero all' ospedale
Oggi intorno alle 12, un contadino di 85 anni si è ribaltato con il trattore nei terreni di via Roin a Carceri. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale tramite elicottero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponso, che hanno avviato le verifiche del caso, sotto la guida della Compagnia di Este. L’incidente si è verificato mentre l’anziano stava eseguendo lavori agricoli nei suoi terreni.
Grave infortunio sul lavoro oggi 20 maggio attorno alle 12 in via Roin a Carceri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Ponso sotto la supervisione della Compagnia di Este un anziano residente di Carceri di 85 anni mentre si trovava ad effettuare lavori nei suoi terreni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Si ribalta col trattore nel giardino di casa, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso PegasoSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 aprile 2026 – Incidente nei pressi di San Casciano nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 80 anni.
Uomo si ribalta con il mezzo agricolo, trasportato in ospedaleI vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 14:20 nel Comune di Vicchio, in località Pimaggiore, per soccorrere un uomo che si...
Contadino si ribalta con il trattore: trasportato in elicottero all'ospedaleSfiorata la tragedia oggi 20 maggio alle 12 a Carceri. Un anziano di 85anni del posto dopo le prime cure è stato accompagnato al nosocomio del capoluogo in prognosi riservata. Sarebbe rimasto vittima ... padovaoggi.it
Si ribalta con il trattore, grave un 70enne di LuparaL'incidente ieri pomeriggio, in una zona scoscesa. L'uomo, in pensione, è ricoverato in coma farmacologico al Cardarelli di Campobasso per un forte schiacciamento toracico. La prognosi resta riservata ... rainews.it