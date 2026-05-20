Contadino si ribalta con il trattore | trasportato in elicottero all' ospedale

Oggi intorno alle 12, un contadino di 85 anni si è ribaltato con il trattore nei terreni di via Roin a Carceri. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale tramite elicottero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponso, che hanno avviato le verifiche del caso, sotto la guida della Compagnia di Este. L’incidente si è verificato mentre l’anziano stava eseguendo lavori agricoli nei suoi terreni.

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