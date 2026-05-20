Trattore si ribalta a Pellegrino sul posto l' elisoccorso | conducente gravissimo in Rianimazione

Un incidente si è verificato mercoledì 20 maggio a Pellegrino Parmense, lungo la strada provinciale 69 della Val Cenedola, in località Cà de Cerri. Un trattore si è ribaltato poco dopo l’ora di pranzo, coinvolgendo il conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in condizioni gravissime all’ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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Un trattore si è ribaltato, poco dopo l'ora di pranzo di mercoledì 20 maggio a Pellegrino Parmense, in località Cà de Cerri, lungo la strada provinciale 69 della Val Cenedola. L'allarme è scattato poco dopo le ore 13 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre all'elisoccorso arrivato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si ribalta col trattore, gravissimo operaioMolto probabilmente è stato un malore, ma saranno le indagini a spiegare cosa è successo ieri mattina al sessantenne Andrea Scalambra, l’operaio... Leggi anche: Si ribalta un trattore con a bordo due ragazzi, interviene l'elisoccorso Tragedia a San Sisto di Poviglio: trattore si ribalta in un canale, morto agricoltore di 81 anni 24emilia.com/tragedia-san-s… x.com Contadino si ribalta con il trattore: trasportato in elicottero all'ospedaleSfiorata la tragedia oggi 20 maggio alle 12 a Carceri. Un anziano di 85anni del posto dopo le prime cure è stato accompagnato al nosocomio del capoluogo in prognosi riservata. Sarebbe rimasto vittima ... padovaoggi.it Trattore si ribalta mentre lavora: agricoltore muore schiacciatoIncidente mortale a Selva di Volpago del Montello: uomo schiacciato da un trattore in via Castagnè, indagini in corso. nordest24.it