Trattore si ribalta a Pellegrino sul posto l' elisoccorso | conducente gravissimo in Rianimazione

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato mercoledì 20 maggio a Pellegrino Parmense, lungo la strada provinciale 69 della Val Cenedola, in località Cà de Cerri. Un trattore si è ribaltato poco dopo l’ora di pranzo, coinvolgendo il conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in condizioni gravissime all’ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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Un trattore si è ribaltato, poco dopo l'ora di pranzo di mercoledì 20 maggio a Pellegrino Parmense, in località Cà de Cerri, lungo la strada provinciale 69 della Val Cenedola. L'allarme è scattato poco dopo le ore 13 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre all'elisoccorso arrivato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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