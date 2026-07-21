All'asta sono stati messi in vendita alcuni oggetti dell'ufficio dell'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. La squadra ha deciso di vendere i beni appartenuti all'allenatore, che ha lasciato il suo incarico alla fine dell'ultima stagione. L'asta comprende vari oggetti legati al suo periodo alla guida del team. La vendita si svolge in modo ufficiale e pubblico, con l'obiettivo di vendere i beni disponibili.

La squadra di calcio del Manchester City ha messo all’asta alcuni oggetti dell’ufficio di Pep Guardiola, che è stato allenatore fino alla fine della scorsa stagione. L’asta durerà fino al 26 luglio ed è organizzata da MatchWornShirt, un sito specializzato nella vendita di cimeli sportivi. Chiunque può partecipare attraverso una versione digitale dell’ufficio di Guardiola e tre gli oggetti disponibili ci sono per esempio il suo fischietto (che per ora sta a 484 euro), delle tazze (563 euro) o alcune lavagnette tattiche con i suoi appunti (810 euro). L’oggetto più prezioso è uno dei soli tre palloni creati per celebrare i primi 100 gol dell’attaccante del City Erling Haaland in Premier League, il campionato inglese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Si possono comprare all’asta gli oggetti dell’ufficio dell’ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Asta del Manchester City Articoli per ufficio di Pep GuardiolaIl Manchester City ha avviato un’asta di oggetti provenienti dall’ufficio di Pep Guardiola.

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola non bloccherà l’uscita, con la partenza di Etihad decisa: rapportoL’allenatore del Manchester City ha confermato che non impedirà l’addio di un giocatore alla fine della stagione.

Argomenti più discussi: Pep Guardiola: Voglio dedicarmi ai miei affetti e godermi cose che non ho mai fatto, poi si vedrà, ma il calcio per ora non mi manca (e me lo chiedo ogni mattina...); Guardiola ct dell'Italia: perché si può sognare e perché la missione di Maldini e Leonardo resta complicata; Maldini e Leonardo, blitz da Guardiola: se Pep dice no, è pronto Pirlo. I dettagli; Dove vedere Chelsea-Manchester City in tv? Dazn o Sky, orario della finale di FA Cup.

? Pep Guardiola nuovo ct della Nazionale non è più solo una suggestione. Secondo quanto riportato in esclusiva da Peppe Di Stefano di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo nel weekend scorso hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del City. Un x.com

Si possono comprare all’asta gli oggetti dell’ufficio dell’ex allenatore del Manchester City Pep GuardiolaLa squadra di calcio del Manchester City ha messo all’asta alcuni oggetti dell’ufficio di Pep Guardiola, che è stato allenatore fino alla fine della scorsa stagione. L’asta durerà fino al 26 luglio ed ... ilpost.it