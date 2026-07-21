asta del manchester city articoli per ufficio di pep guardiola

Il Manchester City ha avviato un’asta di oggetti provenienti dall’ufficio di Pep Guardiola. Tra gli articoli messi in vendita ci sono oggetti che offrono una visione della sua attività quotidiana e del suo modo di lavorare. La vendita è stata annunciata online e comprende vari pezzi che appartenevano all’allenatore, senza specificare il numero o il tipo di oggetti coinvolti.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester City mette all’asta oggetti provenienti dall’ufficio di Pep Guardiola che danno una visione unica della mente del leggendario allenatore. Guardiola ha lasciato il City alla fine della scorsa stagione, calando il sipario su un decennio scintillante in cui ha vinto 15 trofei importanti. Il bottino di argenteria del 55enne comprendeva sei titoli di Premier League, tre FA Cup e la Champions League nel 2023, quando guidò il club al Triplete. Questi sono alcuni degli articoli che puoi acquistare dall’ufficio di Pep Guardiola. Guardiola ha alzato la FA Cup la scorsa stagione, il suo ultimo... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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