L’allenatore del Manchester City ha confermato che non impedirà l’addio di un giocatore alla fine della stagione. La decisione sulla partenza è stata già presa e il club si prepara a salutare un altro atleta. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando voci di un’ulteriore grande uscita dal team. Non sono stati forniti dettagli sul nome del giocatore coinvolto.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester City si prepara ad un’altra grande uscita a fine stagione. Gli Sky Blues hanno vinto tutto negli ultimi dieci anni circa, avendo conquistato sei titoli di Premier League, due FA Cup, cinque League Cup e un titolo di Champions League – e ora, il nucleo di quella squadra se ne va, con il capitano del Manchester City Bernardo Silva e il difensore centrale John Stones gli ultimi a confermare la loro uscita dall’Eastlands. Con il club recentemente sottoposto a una ricostruzione, potrebbero esserci anche nomi più grandi che se ne vanno, mentre gli aspiranti campioni si preparano per un’altra estate impegnativa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola non bloccherà l’uscita, con la partenza di Etihad decisa: rapporto

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