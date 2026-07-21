si parla di peste suina la parola agli esperti

Stasera alle 21 si tiene un incontro pubblico nel Circolo Arci di Borgano per discutere della peste suina. L’evento è aperto a tutti e prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di esperti del settore. La discussione si concentrerà sui problemi legati alla diffusione della malattia e alle misure di contenimento. L’appuntamento si svolge in via Leonardo da Vinci 96.

Stasera martedì 21 luglio, con inizio alle ore 21, nei locali del Circolo Arci della frazione di Borgano, in via Leonardo da vinci 96, si tiene un incontro pubblico, aperto a tutta la cittadinanza per parlare della peste suina, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di esperti del settore. Viene organizzato dall’Amministrazione comunale di Lamporecchio. L’ingresso alla serata è libero per tutte quelle persone che sono interessate all’argomento. Si parlerà della ’La Peste Suina Africana’ un tema che interessa da vicino il settore faunistico-venatorio. La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale altamente contagiosa e letale per cinghiali e maiali, ma innocua per l’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Se casó por familia, oye sus dulces pensamientos y el frío CEO se enamora de ella

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