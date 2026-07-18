Due casi di peste suina africana sono stati segnalati nelle ultime settimane in Toscana, interessando la razza Cinta Senese. La diffusione della malattia mette a rischio la sopravvivenza della popolazione locale di questi animali. L'assenza di interventi efficaci potrebbe portare all'estinzione della razza, già fragile. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e valutano misure di contenimento.

È allarme estinzione per la Cinta Senese che nelle ultime settimane sta facendo i conti in Toscana con una nuova ondata di peste suina africana. L’antica razza suina, definita non a caso «razza reliquia» perché sopravvissuta all’estinzione già negli scorsi decenni grazie a progetti di recupero e tutelata dal marchio Consorzio della Cinta Senese Dop, rischia ora una nuova ecatombe. A lanciare l’allarme è lo stesso Consorzio dopo il riscontro con casi di positività in alcuni allevamenti sul territorio. A Comano, in provincia di Massa-Carrara e San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, dove due suini rinvenuti morti sono risultati positivi al virus. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Peste suina, Cinta Senese in allarme: «Già due casi, si rischia l’estinzione»

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Cinta Senese a rischio estinzione: la peste suina minaccia l'eccellenza di Siena

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