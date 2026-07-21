Un dipendente comunale è stato sottoposto a sequestro per aver sottratto oltre 350.000 euro di fondi pubblici. Secondo le indagini, avrebbe maneggiato i soldi pubblici nel corso di almeno dieci anni, firmando falsi mandati di pagamento a suo favore. Le spese di viaggio, indicate nei documenti, non sarebbero mai state sostenute. L'operazione ha portato al sequestro dei fondi, che risultano essere stati indebitamente appropriati dal funzionario durante il suo incarico in diversi Comuni della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Per almeno un decennio si sarebbe impossessato di soldi pubblici che “maneggiava” nel suo ruolo di funzionario di diversi Comuni campani, firmando falsi mandati di pagamento a suo favore attestanti spese di viaggio mai effettuate per oltre 350mila euro. È l’accusa contestata dalla Procura di Napoli Nord ad un dipendente del Comune di San Cipriano d’Aversa (Caserta), cui la Guardia di Finanza ha notificato la misura cautelare della sospensione dell’esercizio pubblici uffici e il decreto di sequestro preventivo della somma di cui l’indagato si sarebbe impossessato. Il dipendente pubblico risponde di peculato e falso ideologico in atto pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si impossessa di 350mila di fondi: sequestro per dipendente comunale

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