Un ufficio di un dipendente coinvolto in un'inchiesta giudiziaria a Milano è stato messo sotto sequestro. Sul locale è stato affisso un cartello con la scritta “Vietato l'accesso. Locale posto sotto sequestro”. L'area era destinata alla gestione di beni sotto sequestro e ora è interdetta al pubblico. L'intervento fa parte di un'inchiesta in corso presso il Tribunale della città. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici del sequestro o sugli eventuali indagati.

Milano, 21 luglio 2026 – “ Vietato l'accesso. Locale posto sotto sequestro”: è quanto si legge in un cartello – scritto prima a penna e poi stampato e intestato alla stessa Procura con l'indicazione che a procedere è la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri – affisso sulla porta dell' Ufficio decreti di archiviazione, che si trova al settimo piano del Tribunale di Milano, che si occupa di beni sotto sequestro che vengono poi destinati al Fondo unico di Giustizia. Si tratta di un sequestro probatorio nell'ambito di un'indagine, coordinata dal procuratore capo Marcello Viola e guidata dal colonnello della polizia giudiziaria dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Inchiesta in Tribunale a Milano, sigilli all’ufficio di un dipendente che si occupa di beni sotto sequestro

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