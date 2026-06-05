Un dipendente comunale è stato scoperto mentre si appropriava di circa 30mila euro in marche da bollo. Si tratta di 1.700 marche, ciascuna dal valore di 16 euro, per un totale di quasi 28mila euro. L'uomo è stato deferito alle autorità competenti. La scoperta è avvenuta durante un controllo interno, che ha portato alla denuncia per appropriazione indebita. La vicenda riguarda l'uso non autorizzato di documenti ufficiali e il furto di fondi pubblici.

Appropriazione di 1700 marche da bollo, del valore di 16 euro ognuna, per un totale di quasi 28mila euro. Un impiegato del Comune di Como, applicato all’Ufficio di Stato Civile, è stato indagato con l'ipotesi di peculato all'esito delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Como, che sono partite nel 2025 dalla verifica della corretta apposizione delle marche da bollo sulle pratiche di cremazione e di dispersione delle ceneri dei defunti. Erano infatti emerse irregolarità nelle procedure amministrative dell’Ufficio Morti dello Stato Civile di Como e dell'Ufficio Decessi dell'Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia che, per alcune incombenze burocratiche, fa riferimento alla struttura del capoluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, si appropria di 30mila euro di marche da bollo: nei guai dipendente comunale

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