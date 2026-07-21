Una ragazza è stata ripresa mentre ballava su TikTok con una collanina d'oro rubata, poco dopo la rapina. Il video, pubblicato poche ore dopo il furto, mostra la giovane che si riprende mentre si muove a una pensilina dell’autobus in città. Le immagini sono state utilizzate per identificare la sospettata, che ora è sotto indagine. La polizia sta analizzando il video come prova.

Il video è comparso su TikTok poche ore dopo la rapina. Nelle immagini si vede una giovanissima che si riprende mentre balla a una pensilina dell'autobus a Milano. È la notte di giovedì 25 giugno. La ragazza canticchia e, sorridendo, mostra tra i denti una collanina d'oro: si tratta del bottino del colpo appena messo a segno. Poi richiude la bocca e il filmato si interrompe. Proprio quella clip, pubblicata sul suo profilo TikTok seguito da oltre 95 mila follower, ha permesso alla polizia di rintracciare la presunta responsabile della rapina avvenuta in corso di Porta Ticinese. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Si filma mentre balla su TikTok con la collanina d'oro rubata: il video la incastra

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