Un video pubblicato su TikTok mostra un uomo con casco e occhiali scuri mentre sfreccia in motorino, cantando una canzone di Geolier e registrando il momento con il telefono. Il filmato ha suscitato discussioni online. L’uomo è riconoscibile come un commentatore sportivo noto. Non sono stati forniti dettagli su quando o dove sia stato girato il video. La pubblicazione ha attirato attenzione sui social media, generando reazioni tra gli utenti.

Casco in testa, occhiali scuri e Lele Adani in sella a uno scooter mentre canta Geolier e si filma con lo smartphone. Il video, pubblicato su TikTok, ha fatto rapidamente il giro dei social, tra chi lo ha preso come un contenuto leggero e chi invece ha sollevato qualche perplessità. In accompagnamento al post, Adani ha aggiunto anche una frase piuttosto netta come descrizione: “Chi tocca uno di noi, tocca tutti quanti”. Nel filmato, Adani guida nel traffico urbano con una mano sul manubrio e l’altra impegnata a riprendersi. Un dettaglio che, al di là del tono scherzoso del contenuto, entra in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su TikTok.

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi tocca uno di noi, tocca tutti quanti”: Lele adani si filma mentre sfreccia in motorino cantando Geolier, il video su TikTok fa discutere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CENA DI CLASSE DI FINE ANNO CON ZIA NICOLE! STEFANO PORTA VIA ILARY E HANNO CHIAMATO LA POLIZIA!

Notizie e thread social correlati

Argentina, riprende il principale trasmettitore dell’hantavirus, lo tocca e pubblica tutto su TikTok. È polemica – Il videoIn Argentina, una giovane ha pubblicato su TikTok un video in cui maneggia un topo dalla coda lunga durante un'escursione a Bariloche.

Quel bacio all’Eurovision era vero? Il gesto di Francesca Tocca fa ancora discutereUna settimana dopo la vittoria della Bulgaria all’Eurovision Song Contest 2026, si torna a parlare di un episodio che ha attirato l’attenzione.

Temi più discussi: Oggi tocca agli ebrei, chi sarà il prossimo?; Papa Leone ricevuto dai reali di Spagna: la regina Letizia in bianco, in nero le principesse Leonor e Sofia. La scelta dei vestiti e cosa dice il protocollo; Il popolo di Israele non si tocca; Per la prima volta, un Pontefice tiene un discorso alle Cortes. Tra gli altri temi, il rapporto tra fede e politica, il rispetto dei diritti umani e la tutela dei migranti. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it.

Chi tocca uno di noi, tocca tutti quanti: Lele adani si filma mentre sfreccia in motorino cantando Geolier, il video su TikTok fa discutereLele Adani guida lo scooter e si riprende con lo smartphone: il video su TikTok finisce nel mirino per il Codice della Strada. ilfattoquotidiano.it

guai a chi tocca il diritto di sciopero. Ma uno sciopero sui salari e la pace del mondo perché colpisce soprattutto i pendolari dei regionali ? x.com

Camionista vessato suicida, sit in dei colleghi in tribunale: Chi tocca uno tocca tuttiChi tocca uno, tocca tutti. È il grido che ha accolto ieri, davanti al tribunale di Torino, l’udienza preliminare del processo per la morte di Renato Fesce, 59 anni, camionista per la Af Logistics ... torino.repubblica.it