Chi tocca uno di noi tocca tutti quanti | Lele adani si filma mentre sfreccia in motorino cantando Geolier il video su TikTok fa discutere

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video pubblicato su TikTok mostra un uomo con casco e occhiali scuri mentre sfreccia in motorino, cantando una canzone di Geolier e registrando il momento con il telefono. Il filmato ha suscitato discussioni online. L’uomo è riconoscibile come un commentatore sportivo noto. Non sono stati forniti dettagli su quando o dove sia stato girato il video. La pubblicazione ha attirato attenzione sui social media, generando reazioni tra gli utenti.

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Casco in testa, occhiali scuri e Lele Adani in sella a uno scooter mentre canta Geolier e si filma con lo smartphone. Il video, pubblicato su TikTok, ha fatto rapidamente il giro dei social, tra chi lo ha preso come un contenuto leggero e chi invece ha sollevato qualche perplessità. In accompagnamento al post, Adani ha aggiunto anche una frase piuttosto netta come descrizione: “Chi tocca uno di noi, tocca tutti quanti”. Nel filmato, Adani guida nel traffico urbano con una mano sul manubrio e l’altra impegnata a riprendersi. Un dettaglio che, al di là del tono scherzoso del contenuto, entra in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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chi tocca uno diChi tocca uno di noi, tocca tutti quanti: Lele adani si filma mentre sfreccia in motorino cantando Geolier, il video su TikTok fa discutereLele Adani guida lo scooter e si riprende con lo smartphone: il video su TikTok finisce nel mirino per il Codice della Strada. ilfattoquotidiano.it

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