Cecina | Furto con spaccata alla gioielleria Oro Art | sfondano la saracinesca con un’auto rubata e fuggono con il bottino VIDEO

Nella notte tra il 7 e l'8 maggio, a Cecina, un'auto rubata è stata utilizzata per sfondare la saracinesca della gioielleria Oro Art in piazza XX Settembre. Dopo aver rotto la vetrina, i ladri hanno preso il bottino e sono fuggiti. La scena è stata ripresa da un video di sorveglianza che mostra l’intervento dell’auto contro il negozio. Non ci sono ancora notizie sugli eventuali arresti.

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