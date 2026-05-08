Cecina | Furto con spaccata alla gioielleria Oro Art | sfondano la saracinesca con un’auto rubata e fuggono con il bottino VIDEO
Nella notte tra il 7 e l'8 maggio, a Cecina, un'auto rubata è stata utilizzata per sfondare la saracinesca della gioielleria Oro Art in piazza XX Settembre. Dopo aver rotto la vetrina, i ladri hanno preso il bottino e sono fuggiti. La scena è stata ripresa da un video di sorveglianza che mostra l’intervento dell’auto contro il negozio. Non ci sono ancora notizie sugli eventuali arresti.
Scene da film nella notte tra il 7 e l'8 maggio a Cecina dove è stato messo a segno un furto con spaccata ai danni della gioielleria Oro Art in piazza XX Settembre. Come documentato da un video pubblicato sui social, quattro persone con il volto coperto hanno usato una Fiat Panda (risultata poi.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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