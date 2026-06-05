Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera a Vladimir Putin per chiedergli un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina, ma la risposta del leader russo non è stata quella attesa. Il capo del Cremlino ha replicato dando del maleducato al presidente ucraino e chiudendo alla possibilità di un incontro tra i due. La risposta di Putin a Zelensky Davanti alla platea della sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo ha dichiarato di “non vedere ancora alcun motivo” per incontrare il presidente ucraino, come auspicato da quest’ultimo in una recente lettera aperta. Secondo Putin “sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l’avanzata delle nostre forze armate“, mentre è necessario “lasciare che gli specialisti lavorino, elaborino soluzioni, e poi potremo incontrarci”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Zelensky scrive a Putin per un faccia a faccia sulla guerra in Ucraina, lui risponde e gli dà del "maleducato"

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Zelensky scrive a Putin: «Incontriamoci per mettere fine alla guerra». Il Cremlino: «Venga a Mosca»

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