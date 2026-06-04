Golden Gala 2026 Roma pronta per lo spettacolo | faccia a faccia tra Jacobs e Lyles al Colosseo | Programma orari e diretta tv

Roma si appresta ad accogliere il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2026. L'evento si svolge oggi, giovedì 4 giugno, allo stadio Olimpico. Tra le gare in programma, si prevede un confronto tra i due atleti in evidenza, con un faccia a faccia tra i velocisti. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e prevede orari specifici per le varie competizioni.

Roma si prepara a una serata di grande atletica. Oggi, giovedì 4 giugno, lo stadio Olimpico ospita il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2026 dopo gli appuntamenti disputati in Cina e a Rabat. L’attesa è soprattutto per la sfida regina dei 100 metri tra Marcell Jacobs e Noah Lyles, ma il meeting vedrà in gara anche numerosi campioni olimpici e mondiali, con diciotto azzurri pronti a confrontarsi con alcuni dei migliori atleti del panorama internazionale. L’antipasto dello spettacolo è andato in scena davanti al Colosseo, dove Jacobs e Lyles si sono ritrovati per una suggestiva anteprima della gara più attesa della serata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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