La Roma sta cercando nuovi giocatori per le corsie offensive, concentrandosi su Garnacho, Moreira e Summerville. La squadra sta inoltre lavorando a un nuovo assetto offensivo, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco attorno a Malen. Sono in corso trattative per aggiungere più opzioni sulle fasce, mentre il mercato resta aperto per eventuali altri acquisti.

Mercato Roma, restyling offensivo attorno a Malen: i giallorossi alla ricerca di più colpi sulle corsie offensive. La Roma prepara un profondo restyling del reparto offensivo. L’idea della dirigenza giallorossa è costruire un attacco più rapido, tecnico e imprevedibile attorno a Donyell Malen, considerato uno dei punti fermi del nuovo progetto. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Come riportato da Fabrizio Romano, il club della Capitale sta lavorando per inserire almeno due esterni offensivi. Il primo nome resta quello di Alejandro Garnacho, ma la Roma continua a monitorare anche altre piste internazionali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mercato Roma, assalto agli esterni: Garnacho, Moreira e Summerville nel mirino

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