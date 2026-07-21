Roma doppio colpo per l’attacco | - Schjelderup torna di moda mentre Summerville si avvicina

Notizia in breve

La Roma ha riacceso l'interesse per un attaccante svedese, che era già stato sondato in passato, mentre si avvicina un altro giocatore, che potrebbe rafforzare la linea offensiva. La società sta negoziando con i rispettivi agenti e valutando le offerte ricevute, con l’obiettivo di definire le operazioni nelle prossime settimane. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora comunicato, ma le trattative sono in corso. La rosa attuale si arricchisce con le mosse di mercato in atto.