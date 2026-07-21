Roma doppio colpo per l’attacco | - Schjelderup torna di moda mentre Summerville si avvicina
La Roma ha riacceso l'interesse per un attaccante svedese, che era già stato sondato in passato, mentre si avvicina un altro giocatore, che potrebbe rafforzare la linea offensiva. La società sta negoziando con i rispettivi agenti e valutando le offerte ricevute, con l’obiettivo di definire le operazioni nelle prossime settimane. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora comunicato, ma le trattative sono in corso. La rosa attuale si arricchisce con le mosse di mercato in atto.
La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa profonda e ricca di alternative. La priorità resta la chiusura dell’operazione che riguarda Summerville, ma nelle ultime ore è tornato di moda anche il nome di Andreas Schjelderup, talento del Benfica già seguito dai giallorossi durante la sessione invernale di trattative. Summerville la priorità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in queste ore continua a procedere la trattativa con il West Ham per Summerville. L’affare sembrerebbe essere ormai vicino alla conclusione, con le parti impegnate a definire gli ultimi dettagli economici e contrattuali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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