Sfruttavano braccianti indiani irregolari anche 14 ore al giorno due imprenditori agricoli nei guai
Due imprenditori agricoli sono stati arrestati in flagranza di reato per aver impiegato braccianti indiani irregolari fino a 14 ore al giorno. I lavoratori ricevevano circa 3 euro all’ora e lavoravano senza protezioni contro i pesticidi. I due sono stati posti sotto obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno evidenziato condizioni di sfruttamento e violazioni delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.
Caporalato in Terra di Lavoro: braccianti costretti a turni massacranti per 3 euro all'ora ed esposti ai pesticidi senza mascherine, due imprenditori agricoli arrestati in flagranza di reato e sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, hanno effettuato alcuni controlli presso un'azienda dell'Agro Aversano che si occupa del commercio all’ingrosso di prodotti agricoli, produzione di ortaggi e allevamento di bufale. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it
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