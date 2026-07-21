sfruttavano braccianti indiani irregolari anche 14 ore al giorno due imprenditori agricoli nei guai

Notizia in breve

Due imprenditori agricoli sono stati arrestati in flagranza di reato per aver impiegato braccianti indiani irregolari fino a 14 ore al giorno. I lavoratori ricevevano circa 3 euro all’ora e lavoravano senza protezioni contro i pesticidi. I due sono stati posti sotto obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno evidenziato condizioni di sfruttamento e violazioni delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.