Sfruttavano il Decreto Flussi per ridurre in schiavitù i braccianti agricoli | 12 arresti a Potenza

All'alba, i Carabinieri di Potenza hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di dodici persone. Le indagini hanno rivelato che alcuni soggetti avevano utilizzato il Decreto Flussi in modo illecito, sfruttando i braccianti agricoli e riducendoli in condizioni di sfruttamento. L'azione delle forze dell'ordine ha portato alla cattura di questi individui, che sono accusati di aver approfittato delle norme sui flussi migratori per pratiche di sfruttamento lavorativo.

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