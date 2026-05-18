Sfruttavano il Decreto Flussi per ridurre in schiavitù i braccianti agricoli | 12 arresti a Potenza
All'alba, i Carabinieri di Potenza hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di dodici persone. Le indagini hanno rivelato che alcuni soggetti avevano utilizzato il Decreto Flussi in modo illecito, sfruttando i braccianti agricoli e riducendoli in condizioni di sfruttamento. L'azione delle forze dell'ordine ha portato alla cattura di questi individui, che sono accusati di aver approfittato delle norme sui flussi migratori per pratiche di sfruttamento lavorativo.
Maxi operazione dei Carabinieri di Potenza: all'alba arrestate 12 persone responsabili di aver sfruttato il decreto flussi per ridurre "in schiavitù" numerosi braccianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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