Agro aversano nei campi come schiavi | braccianti pagati 3 euro l’ora Arrestati due imprenditori

Due imprenditori dell'Agro aversano sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, con supporto del Comando Provinciale di Napoli. Gli imprenditori gestivano attività nel commercio di prodotti agricoli, allevamento e produzione di ortaggi. Sono stati fermati in flagranza di reato mentre impiegavano braccianti in condizioni di sfruttamento, pagandoli circa 3 euro all’ora.

Due imprenditori dell'Agro aversano, attivi nel commercio all'ingrosso di prodotti agricoli, nell'allevamento e nella produzione di ortaggi, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Caserta, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli. I due sono gravemente indiziati del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aggravato dalle modalità con cui sarebbero stati impiegati decine di lavoratori agricoli. L'intervento è scattato nel corso di un accesso ispettivo che ha consentito ai militari di ricostruire un sistema di sfruttamento ai danni di braccianti agricoli, prevalentemente di nazionalità indiana e, secondo quanto emerso dalle indagini, irregolari sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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