L’ultimo film di Nolan, definito un grande film d’azione, presenta Ulisse come un personaggio malinconico e invecchiato. Nolan e Tarantino sono tra i pochi registi contemporanei in grado di suscitare divisioni tra gli appassionati di cinema all’uscita di un nuovo film. Al contrario, registi come Scorsese e Spielberg sono considerati maestri consolidati, venerati e difficilmente soggetti a controversie tra i fan.

Christopher Nolan e Quentin Tarantino sono gli unici registi viventi capaci di trasformare l’uscita di un film in una guerra civile tra cinefili; Martin Scorsese e Steven Spielberg appartengono ormai alla categoria dei maestri venerati, intoccabili per definizione. Siccome Tarantino tergiversa sulla sua ultima opera, che dovrebbe essere anche la decima secondo un calcolo piuttosto creativo, rimane il povero Nolan a prendersi lodi e infamie social di chi ancora non ha visto il film. La sua “Odissea” non fa eccezione e chi ha criticato a priori rimarrà deluso da un ’ opera coinvolgente. Per mesi si è temuto che Lupita Nyong’o nei panni di Elena di Troia (o meglio, di Sparta) avrebbe messo alla prova la sospensione dell’incredulità al cinema. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Odissea di Nolan è un gran film d’azione, ma riduce Ulisse a un reduce malinconico

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ODYSSEY di Christopher Nolan... non me la racconta GIUSTA!

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