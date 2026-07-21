Seth Rollins ha partecipato a tre edizioni di WrestleMania, ma afferma di non aver mai disputato il vero main event dello show. Ha spiegato che il suo momento principale avrebbe dovuto arrivare a WrestleMania 42, ma un infortunio ha modificato i piani e la sua partecipazione. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di infortunio né su come abbia influito sulla sua carriera o sui match disputati.

Seth Rollins ha chiuso WrestleMania in tre diverse occasioni, ma secondo lui non ha mai davvero disputato il vero main event dello Showcase of the Immortals. Nel corso della terza stagione di WWE Unreal, Rollins ha spiegato che l’incasso del Money in the Bank a WrestleMania 31 e i match che hanno chiuso la prima serata di WrestleMania 40 e WrestleMania 41 non hanno lo stesso valore di essere annunciato come incontro principale della seconda notte: “Per come la vedo io, non ho mai davvero fatto il main event di WrestleMania. Ci sono stati un paio di main event della prima serata e il cash-in, certo. Ma il mio sogno è sempre stato quello di essere il nome in cima al cartellone e chiudere la seconda notte”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “WrestleMania 42 doveva essere il mio momento, l’infortunio ha cambiato tutto”

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Seth Rollins vs. Gunther: WrestleMania 42 Saturday highlights

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