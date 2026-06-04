Seth Rollins ha dichiarato che Roman Reigns non ha reso il WWE World Heavyweight Championship rilevante. Rollins ha attaccato Reigns, affermando che non deve essere lui a riscrivere la storia del titolo. La disputa si concentra sulla gestione e sul valore del campionato. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli o sviluppi ufficiali riguardo alla faida tra i due wrestler.

Seth Rollins non ha alcuna intenzione di lasciare che Roman Reigns riscriva la storia quando si parla del WWE World Heavyweight Championship. Durante un’intervista concessa a Prince St. Pizza, Rollins ha ricordato il momento in cui è stato costretto a rinunciare al titolo mondiale a causa di un infortunio alla cuffia dei rotatori. “The Visionary” ha sottolineato come non abbia mai perso la cintura in un match, rendendo ancora più difficile accettare ciò che è successo successivamente: “Mi sono lesionato la cuffia dei rotatori lo scorso ottobre mentre ero campione. Ho perso il titolo, ma non perché qualcuno mi abbia sconfitto sul ring: ho dovuto renderlo vacante per sottopormi all’intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins attacca Roman Reigns: “Non ha reso lui rilevante il World Heavyweight Championship”

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Seth Rollins CONFRONTS Roman Reigns on Monday Night RAW, May 4, 2026.

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