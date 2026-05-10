Durante l’evento WWE Backlash 2026, al Benchmark International Arena di Tampa, si è svolto il match tra Seth Rollins e Bron Breakker. Breakker, accompagnato da Paul Heyman, ha ottenuto la vittoria contro Rollins.

WWE Backlash 2026 si è aperto con il match tra Seth Rollins e Bron Breakker, accompagnato da Paul Heyman, in scena al Benchmark International Arena di Tampa, in Florida. L’incontro inaugurale ha trovato il suo apice in una serie di colpi di scena finali che hanno coinvolto Logan Paul e Austin Theory. L’apertura aggressiva di Seth Rollins e la reazione di Bron Breakker. A imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti è stato Rollins, che ha aperto le ostilità con una serie di tuffi suicidi all’esterno del ring. Breakker ha invertito l’inerzia del match intercettando l’avversario e scaraventandolo all’esterno con un belly-to-belly suplex sopra la terza corda.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE BACKLASH: Impresa per Bron Breakker, ecco come ha trionfato su Seth Rollins

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