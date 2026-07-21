Un operaio di 62 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente sull'autostrada A26 a Sesto Calende. Il veicolo, un furgone, si è schiantato contro la cuspide dello svincolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sesto Calende (Varese), 21 luglio 2026 – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, lungo l'autostrada A26, nel territorio di Sesto Calende. Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un violento schianto avvenuto intorno alle 16.37, all'altezza dello svincolo di Sesto Calende-Vergiate, in direzione Ovest. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Stradale, il 62enne – R.G. le sue iniziali, operaio e residente a, era alla guida di un furgone che, per cause in corso di accertamento, avrebbe impattato violentemente contro la cuspide dello svincolo e successivamente contro il guardrail. L'urto è stato devastante e il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto Calende, si schianta col furgone contro la cuspide dello svincolo: muore operaio di 62 anni

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