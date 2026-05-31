Un ciclista di 62 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone e scaraventato nel giardino di una casa di fronte. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale in territorio forlivese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’impatto.

Forlì, 31 maggio 2026 – Tragedia questa mattina in territorio forlivese, lungo la strada che conduce alla Rocca delle Caminate, castello situato in collina, tra i comuni di Meldola e Predappio e storicamente noto per essere stato la residenza estiva del duce, meta di molti visitatori soprattutto in questa stagione dell’anno. Erano le 10,30 circa quando un 62enne in bicicletta, che scendeva appunto lungo la strada delle Caminate, all’uscita da una curva, è finito contro un furgone condotto da un muratore di 65 anni di Collina che proveniva dalla direzione opposta: è stato, dunque, uno scontro frontale. Il ciclista è stato sbalzato a terra e ha fatto un volo di diversi metri, finendo nel giardino della casa di fronte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista contro un furgone, scaraventato nel giardino della casa di fronte: muore a 62 anni

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