Un motociclista di 25 anni ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale di Vimercate. La moto ha invaso un cantiere e si è schiantata contro un furgone. Le segnalazioni di chiusura della strada, con uscita obbligatoria a Vimercate, erano arrivate circa un chilometro e mezzo prima dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’era ormai nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso.

Le segnalazioni della chiusura della strada, con uscita obbligatoria a Vimercate, cominciavano un chilometro e mezzo prima dello schianto. Ma il motociclista, 25enne milanese, è andato dritto come se nulla fosse, schiantandosi contro un furgone della azienda incaricata della manutenzione, e perdendo la vita lungo la tangenziale est, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio. La vittima è Gian Fabbrini, classe 2001. Secondo quanto ricostruito, il giovane in moto avrebbe ignorato il percorso obbligato verso l’uscita Vimercate centro, poco dopo le due del mattino, in carreggiata sud, quella verso Milano. Non si sarebbe accorto dei cartelli che delimitavano il cantiere, prendendone uno, e andando a finire contro la parte posteriore di un furgone sul quale, in quel momento, c’era uno degli operai impegnati nell’intervento. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Incidente in tangenziale a Vimercate, moto invade un cantiere e si schianta contro un furgone. Gian Fabbrini muore a 25 anni

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Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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