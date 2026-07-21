Servizio gestione rifiuti la giunta | Nuovo bando entro l’autunno

La giunta comunale ha annunciato che entro l’autunno del 2026 sarà pubblicato il nuovo bando per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. Attualmente, il settore opera in regime di proroga da oltre dieci anni con l’azienda Iren. La gara sostituirà l’attuale affidamento in proroga, che è in vigore da più di un decennio.

Sarà pubblicato entro l’autunno del 2026 il bando per la nuova gara d’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a Reggio Emilia, settore dove opera in regime di proroga da oltre un decennio Iren. Lo ha annunciato l’assessore alla Cura della città, Davide Prandi, nel corso del Consiglio comunale che ha approvato le tariffe della Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) per il 2026 e la relativa variazione di bilancio con aumenti a carico delle famiglie. La delibera è passata con 17 voti favorevoli (Pd, M5S, Lista Massari, Europa Verde-Possibile) e otto contrari (Coalizione Civica, FdI, Forza Italia, Lista Tarquini, Lega). "Insieme ad... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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