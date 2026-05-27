L' ultimo atto della Giunta Miccichè | tra IA in Comune ritorno in house della gestione rifiuti e la corsa per non perdere i fondi Pnrr

L'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede l'introduzione di intelligenza artificiale negli uffici pubblici, il ritorno alla gestione diretta dei rifiuti e l'accelerazione sui progetti finanziati dal PNRR. L'obiettivo è rendere più efficiente la macchina amministrativa, riducendo le criticità strutturali e migliorando i servizi ambientali, cercando di evitare la perdita di fondi europei.

Agrigento si resetta. O almeno, sulla carta, prova a voltare pagina. E lo fa tentando di superare le proprie criticità strutturali puntando su una macchina amministrativa più snella e digitale da un lato, su una gestione dei servizi ambientali più pragmatica e meno ideologica dall'altro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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