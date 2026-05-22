La Giunta comunale ha approvato la concessione del patrocinio al Milano Pride 2026, organizzato da CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno. La manifestazione, alla sua 25esima edizione, si svolgerà nel centro della città. Contestualmente, è stato dato il via al bando per la gestione del Rainbow Center, un centro dedicato alle attività e ai servizi rivolti alla comunità LGBTQ+.

La Giunta comunale ieri ha approvato la concessione del patrocinio comunale al Milano Pride 2026, manifestazione promossa da CIG Arcigay Milano, in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, giunta alla sua 25esima edizione. Il programma si estenderà per diversi giorni e culminerà sabato 27 giugno con la tradizionale parata. La Giunta ha approvato nella seduta odierna la concessione del patrocinio comunale al Milano Pride 2026, manifestazione promossa da Cig Arcigay Milano, in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, giunta alla sua 25esima edizione. Il programma si estenderà per diversi giorni e culminerà sabato 27 giugno con la tradizionale parata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Giunta conferma il patrocinio al Gay Pride. Via al bando per la gestione del Rainbow Center

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