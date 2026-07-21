Summerville Roma, l’affare rischia di saltare proprio quando era al fotofinish! Dopo la terza offerta presentata ieri, ecco che l’Al-Hilal prova il sorpasso. La corsa a Crysencio Summerville si complica per la Roma. Come riferito da Sky Sport e da Fabrizio Romano, nelle ultime ore l’ Al-Hilal si è inserito con forza nella trattativa per l’esterno offensivo del West Ham, presentando una proposta molto importante sia al club inglese sia al giocatore. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. La Roma, che nelle scorse ore aveva già trovato un accordo di base con Summerville, era in attesa della risposta degli Hammers alla terza proposta formulata per il cartellino dell’olandese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Serio rischio beffa per la Roma, su Summerville si inserisce l’Al-Hilal: offerta ricchissima, palla al giocatore

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