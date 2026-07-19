Gasp che bluff su Summerville | nuova offerta al West Ham la Roma ha fretta

La Roma ha presentato un'offerta di 46 milioni di euro al West Ham per l'esterno Summerville. La trattativa si sta intensificando nelle ultime ore, con il club capitolino che ha deciso di accelerare le operazioni e chiudere l'acquisto. Il West Ham dovrebbe ricevere la proposta ufficiale a breve, mentre la squadra londinese non ha ancora dato una risposta definitiva.

Alla fine la Roma ha smesso di sfogliare la margherita degli esterni e ha deciso quale cogliere: il prescelto è Crysencio Summerville. Il club capitolino sta spingendo fortissimo con il West Ham che nelle prossime ore si vedrà formalizzare l'offerta da 46 milioni di euro. Una proposta di quelle importanti che comprende anche bonus non facili. Il pagamento naturalmente sarebbe dilazionato in più anni. L'olandese è il preferito di Gasperini che poche ora fa in conferenza stampa aveva smentito seccamente l'ipotesi Summerville, adducendo come motivazione l'eccessivo stipendio richiesto. Alla luce dei fatti un vero e proprio bluff. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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