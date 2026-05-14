Offerta monstre dell’Al-Hilal | così Inzaghi beffa Juve e Milan

Da calciomercato.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un club dell’Arabia Saudita avrebbe presentato un’offerta molto allettante per l’allenatore, arrivata nella sua società senza costi di acquisto. Secondo fonti vicine alla trattativa, l’offerta sarebbe stata molto consistente e avrebbe superato le proposte di altri club europei. La trattativa sarebbe in corso e non sono stati resi noti dettagli specifici sulla cifra o sui termini dell’accordo. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

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Blitz dall’Arabia per ingaggiarlo a costo zero Una delle grandi, anzi maxi offerte arrivatagli sul tavolo sarebbe dell’ Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’ Inter potrebbe così bruciare la concorrenza, non molto credibile, di Juventus e Milan. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Robert Lewandowski ha deciso: lascerà il Barcellona al termine della stagione. Quella di domenica col Betis sarà dunque la sua ultima gara coi catalani. La notizia proveniente dalla Polonia ha trovato conferme pressoché totali: il bomber polacco dice no alla proposta di rinnovo al ribasso di Laporta, il quali peraltro gli ha prospettato un ruolo secondario nella squadra che verrà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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