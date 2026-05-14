Offerta monstre dell’Al-Hilal | così Inzaghi beffa Juve e Milan

Un club dell’Arabia Saudita avrebbe presentato un’offerta molto allettante per l’allenatore, arrivata nella sua società senza costi di acquisto. Secondo fonti vicine alla trattativa, l’offerta sarebbe stata molto consistente e avrebbe superato le proposte di altri club europei. La trattativa sarebbe in corso e non sono stati resi noti dettagli specifici sulla cifra o sui termini dell’accordo. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui