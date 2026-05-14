Offerta monstre dell’Al-Hilal | così Inzaghi beffa Juve e Milan
Un club dell’Arabia Saudita avrebbe presentato un’offerta molto allettante per l’allenatore, arrivata nella sua società senza costi di acquisto. Secondo fonti vicine alla trattativa, l’offerta sarebbe stata molto consistente e avrebbe superato le proposte di altri club europei. La trattativa sarebbe in corso e non sono stati resi noti dettagli specifici sulla cifra o sui termini dell’accordo. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.
Blitz dall’Arabia per ingaggiarlo a costo zero Una delle grandi, anzi maxi offerte arrivatagli sul tavolo sarebbe dell’ Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’ Inter potrebbe così bruciare la concorrenza, non molto credibile, di Juventus e Milan. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Robert Lewandowski ha deciso: lascerà il Barcellona al termine della stagione. Quella di domenica col Betis sarà dunque la sua ultima gara coi catalani. La notizia proveniente dalla Polonia ha trovato conferme pressoché totali: il bomber polacco dice no alla proposta di rinnovo al ribasso di Laporta, il quali peraltro gli ha prospettato un ruolo secondario nella squadra che verrà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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