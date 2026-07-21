La Pro Patria attende ancora il completamento del passaggio di proprietà, con il “closing” rimandato. La trattativa aveva quasi concluso, ma le dimissioni dell’avvocato dal Consiglio di amministrazione hanno complicato la situazione. La società non ha ancora comunicato nuove tempistiche per la finalizzazione della cessione. La squadra e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali sulla conclusione dell’accordo.

La Pro Patria torna a tremare. Quando il “closing“ per il passaggio di consegne sembrava finalmente vicino, è arrivato un nuovo colpo di scena destinato a rimettere tutto in discussione: le dimissioni dell’avvocato Rosanna Zema dal Consiglio di amministrazione. Un gesto inatteso che riapre interrogativi sul futuro societario del club e alimenta il timore che la trattativa tra Giancarlo Travagin e la cordata guidata da Luca Bassi possa subire un nuovo stop, proprio nel momento decisivo. Fino a pochi giorni fa il clima sembrava diverso. I legali delle due parti stavano lavorando per limare gli ultimi aspetti dell’accordo e, in caso di fumata bianca, il “closing“ avrebbe potuto essere firmato già domani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie D: il caso. Pro Patria, attesa per il “closing“. Rinviato il passaggio di proprietà

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Calcio - Parla lIA: La Pro Patria retrocederà in Serie D

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