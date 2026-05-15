In casa Pro Patria, le prossime settimane si presentano come un periodo cruciale. La squadra è ancora in attesa di novità riguardo alla possibile soluzione olandese, mentre nelle ultime ore sono circolate voci su un’ipotesi varesina. L’incertezza permane, mentre i dirigenti monitorano attentamente la situazione e si preparano a eventuali sviluppi. La società segue con attenzione gli sviluppi, senza ancora confermare né smentire le ipotesi che circolano.

Busto Arsizio, 15 maggio 2026 – Il tempo stringe e in casa Pro Patria le prossime settimane si annunciano decisive. Tra trattative societarie, possibili rivoluzioni dirigenziali e movimenti ancora lontani dall’ufficialità, il club biancoblù vive una delle fasi più delicate della sua storia recente. Al momento la società è divisa tra il 49% detenuto da Luca Bassi e il 51% facente capo a Patrizia Testa, ormai intenzionata a lasciare. Sullo sfondo si muove anche la politica locale, che guarda con attenzione al futuro della squadra nell’anno delle elezioni, consapevole del peso che la Pro Patria rappresenta per la città. Intanto resta viva la speranza di un possibile ripescaggio in Serie C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pro Patria all’olandese? Estrella resta in attesa, spuntano voci di una soluzione varesina

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