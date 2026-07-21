Serie B femminile L’Academy conferma Piva | Cercheremo di dare continuità

La squadra di serie B femminile ha confermato l’allenatore per la prossima stagione. La società ha annunciato ufficialmente la riconferma di Giacomo Piva sulla panchina. Piva rimane alla guida della prima squadra, con l’obiettivo di mantenere la continuità e sviluppare il progetto in corso. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza variazioni rispetto alla stagione precedente.

Un volto familiare per dare continuità a un progetto ambizioso, una certezza granitica su cui poggiare le basi del futuro prossimo. La San Marino Academy sceglie la via della stabilità in panchina e conferma ufficialmente Giacomo Piva alla guida della prima squadra per la prossima stagione di serie B femminile. Una decisione che premia il percorso avviato un anno fa con la promozione del tecnico cattolichino, ricordano dalla Federcalcio del Titano e che punta a consolidare quanto di buono costruito finora nel campionato cadetto. "Sono molto orgoglioso e ringrazio la società per la riconferma", ha commentato a caldo Piva, esprimendo tutta la sua determinazione in vista del raduno imminente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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