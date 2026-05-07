La squadra femminile dell’Academy ha ripreso a vincere dopo una serie di tre sconfitte consecutive. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore della San Marino Academy, che ha superato la squadra avversaria, reduce da sette risultati utili consecutivi. La gara si è svolta ad Acquaviva, riportando le biancazzurre alla vittoria dopo un momento difficile.

La San Marino Academy è tornata a ruggire. Dopo tre sconfitte consecutive, le biancazzurre hanno rialzato la testa piegando la resistenza della Freedom, reduce da sette risultati utili (3-0 il risultato finale). Sul sintetico di Acquaviva, le ragazze di Piva hanno ritrovato solidità, cinismo e soprattutto il fattore campo, fondamentale in vista del prossimo impegno interno contro la capolista Como. A differenza della gara d’andata, le ragazze del Titano non si sono concesse cali di tensione, mantenendo la porta inviolata per un clean sheet che mancava da diverse giornate. Dopo un primo tempo di studio, la ripresa vede un’ Academy determinata. Nonostante le fiammate della Freedom, pericolosa con Spinelli e Giuliano, è il portiere Boaglio a salire in cattedra, blindando il risultato con interventi decisivi su Pasquali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. Le ragazze dell’Academy tornano a ruggire ad Acquaviva

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