Serie B domani i calendari | le quattro toscane si preparano al sorteggio

Domani, presso il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, verranno ufficializzati i calendari della Serie BKT 2026-2027. Quattro squadre toscane, tra cui Pisa, Empoli, Carrarese e Arezzo, sono le più numerose tra le partecipanti.

La Serie BKT 20262027 si appresta a prendere il via. Domani, presso il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, verranno ufficializzati i calendari del prossimo campionato cadetto, che vedrà la Toscana protagonista con il numero più alto di rappresentanti: quattro club, ovvero Pisa, Empoli, Carrarese e Arezzo. Il Pisa si presenta al via per la 39ª volta, risultando la formazione toscana con maggiore esperienza nella categoria. Il gruppo guidato da Paolo Bianco riparte da un dato statistico rilevante della scorsa stagione, durante la quale il 54% dei gol è scaturito da sviluppi di calci piazzati, confermando l’importanza delle palle inattive nell’economia del gioco nerazzurro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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