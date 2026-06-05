Come funziona il sorteggio dei calendari di Serie A | focus sui criteri che attendono la Juventus

Il sorteggio del calendario di Serie A si svolgerà questo pomeriggio a Parma. I criteri che coinvolgono la Juventus prevedono la distribuzione delle partite in base a vari parametri, senza specificare quali. La procedura si basa su un sorteggio pubblico, con l'obiettivo di stabilire l’ordine delle partite di campionato. La Juventus sarà soggetta alle stesse regole applicate alle altre squadre, senza particolari privilegi o restrizioni.

di Luca Fiore Il sorteggio del calendario di Serie A andrà in scena questo pomeriggio a Parma. Ecco i criteri che attendono la Juventus. Oggi, alle 18.30, presso il prestigioso Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A promosso dalla Lega Calcio, verranno ufficialmente svelati gli accoppiamenti del campionato 2026-2027. Gli appassionati e gli addetti ai lavori attendono di conoscere il cammino che le venti squadre dovranno affrontare nel campo durante i 90 minuti di gioco. L’evento, seguito con grande attenzione, definirà la struttura temporale di un torneo che promette di essere estremamente competitivo e ricco di sfide avvincenti sotto ogni profilo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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