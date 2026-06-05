I nuovi calendari della Serie A oggi il sorteggio Cosa cambia per i derby e chi gioca la Champions | le date già decise

Da open.online 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si è svolto il sorteggio dei calendari della Serie A 202627, appena annunciato dopo la conclusione della stagione 202526. Sono state definite le date dei derby e delle partite di Champions League. Le nuove date sono state stabilite e comunicati i turni di campionato, con alcune variazioni rispetto alla stagione precedente. La distribuzione delle partite e le date dei match più attesi sono state ufficializzate nel corso dell’evento.

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Appena mandata in archivio la stagione 202526, è già ora di pensare al prossimo campionato. Al Teatro Regio di Parma nasce la nuova Serie A con il sorteggio del calendario dell’edizione 202627. Dall’algoritmo per non sovrapporre i derby di Torino e Roma con le Atp Finals e gli Internazionali d’Italia, alla nuova sosta delle nazionali di settembre: tutti i criteri del nuovo calendario. Le date già note per la prossima stagione. Il fischio d’inizio della prima giornata della Serie A 202627 sarà nel weekend del 22-23 agosto 2026, mentre il campionato si chiuderà alla 38esima giornata nel finesettimana del 29 e 30 maggio 2027. Previsti due turni infrasettimanali per la giornata 9 (28 ottobre) e per la 18 (6 gennaio). 🔗 Leggi su Open.online

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