serie a women domani la presentazione del calendario

Domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 15, sarà presentato il calendario della Serie A Women Athora 2026-27. Verranno rese note le 22 giornate del campionato, che inizierà nel fine settimana tra il 26 e il 27 settembre. La squadra campione in carica parteciperà alla stagione, mentre il Como 1907, promosso dalla Serie B, sarà presente nel torneo. La presentazione si terrà in una sede dedicata all'evento.

L'attesa sta per finire. Domani, mercoledì 22 luglio, si alza il sipario sulla Serie A Women Athora 2026-27. Alle ore 15 verranno svelate le 22 giornate del campionato al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, con la Roma campione in carica e il Como 1907 neopromosso dopo aver vinto l'ultimo campionato di Serie B. Alla presentazione del calendario, condotta da Marco Calabresi e Martina Angelini, parteciperanno Jozef Bala, CEO di Athora Italia - title partner della Serie A Women - e Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women. Nell'occasione verrà presentato anche il pallone della Serie A Women 2026-27. Come lo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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