Serie A Women’s Cup girone e calendario della Roma

La Roma femminile inizia il torneo il 22 agosto con la Serie A Women’s Cup, affrontando Sassuolo, Fiorentina e Ternana Women nel girone. La prima fase si svolge in un girone unico, con partite in programma tra fine agosto e inizio settembre. La competizione prevede tre incontri per ogni squadra, uno contro ciascun avversario. La fase a gironi si svolge prima dell’avvio del campionato di Serie A femminile.

Mentre una nuova stagione si avvicina, la Roma femminile scalda i motori partendo dalla Serie A Women’s Cup, in avvio dal 22 Agosto: un impegno estivo che vedrà le giallorosse affrontare Sassuolo, Fiorentina e Ternana Women nella prima fase a gironi della competizione. Gruppo B: girone e calendario delle giallorosse. Dal 22 Agosto partirà la seconda edizione della Serie A Women’s Cup, che vede le 12 squadre di Serie A coinvolte in un torneo estivo pre-campionato, suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno. La Roma è stata inserita nel gruppo B e farà il suo esordio il 22-23 Agosto in trasferta contro la Ternana Women. Durante la seconda giornata della competizione, fissata per il 29-30 Agosto, il Tre Fontane ospiterà Roma- Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Serie A Womens Cup 2026 | Matchday 21 – Full Match | Juventus Women 3–3 Inter Milan Women

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