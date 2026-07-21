La squadra femminile di una società di calcio ha iniziato la preparazione stagionale con un ritiro a Sansepolcro, coinvolgendo anche il direttore generale. Il tecnico, confermato fino al 2028, dirige gli allenamenti in vista di una stagione che mira a qualificarsi almeno per la Champions League. La società definisce l’anno come “importante” e sta lavorando per rafforzare il team in vista delle competizioni ufficiali.

La stagione della Fiorentina Femminile è partita con il ritiro di Sansepolcro, dove le ragazze di mister Pinones Arce (confermato fino al 2028) stanno gettando le basi per un’annata importante, che nell’idea della società viola dovrà riportare la squadra almeno in Champions League. Che tradotto significa galleggiare stabilmente dentro le prime tre posizioni del campionato. Percorso iniziato lo scorso anno e che è destinato a proseguire, come confermato da Alice Tortelli, una delle veterane del gruppo. "E’ bello fare questo ritiro, abbiamo tempo per conoscerci e compattarci sempre di più. Agli allenamenti ci sono tanti tifosi, abbiamo apprezzato molto la loro vicinanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Sport.quotidiano.net - Serie A femminile - In ritiro a Sansepolcro: c’è anche il dg Ferrari. Scatta la stagione rosa: "Annata importante»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Fiorentina femminile in ritiro a SansepolcroA luglio, la squadra femminile della Fiorentina, che compete in serie A, terrà il suo ritiro estivo a Sansepolcro.

Kolo Muani Juve, stagione difficile al Tottenham anche per il francese: come è andata la sua annataL’attaccante francese ha vissuto una stagione difficile con il Tottenham, tra una salvezza ottenuta all’ultimo momento e alcune prestazioni in...

Temi più discussi: La Serie A di volley femminile come non si era mai vista; Emilie Haavi approda al Como; Volley femminile, rivoluzione per i diritti TV. Una copertura mai vista prima; Como Women vs Napoli Femminile: Risultato in Diretta Streaming Serie A femminile 2024-2025.

L’Aosta 511 femminile è pronta al grande salto: ha chiesto l’iscrizione alla serie A del calcio a 5 dlvr.it/TTdLHV @LaStampa x.com

Perché la protagonista femminile deve essere imbarazzata in ogni commedia romantica? reddit

Serie A Women Athora 2026-2027, mercoledì 22 luglio il calendario in diretta sul canale YouTube del Corriere dello SportAlle 15 verranno svelate le 22 giornate del campionato al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre: la Roma per difendere il titolo, Como novità ... corrieredellosport.it

Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegueSi è conclusa la quinta giornata di Serie A Femminile con il successo del Genoa per 1-0 sul Parma, grazie a una rete decisiva di Bargi all’88’. Tre punti preziosi per le rossoblù, che superano proprio ... tuttomercatoweb.com