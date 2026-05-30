L’attaccante francese ha vissuto una stagione difficile con il Tottenham, tra una salvezza ottenuta all’ultimo momento e alcune prestazioni in Champions League. Dopo aver lasciato la sua precedente squadra, ha affrontato numerose difficoltà nel trovare continuità e spazio in campo. La sua annata si è conclusa con poche occasioni di incidere, e il club ha deciso di non rinnovare il contratto.

di Luca Fioretti L’attaccante reduce da un’annata complicata con il Tottenham tra salvezza all’ultimo respiro e sprazzi in Champions League. Calciomercato Juventus news – Il possibile ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus per raccogliere la pesante eredità di Dusan Vlahovic sta scaldando l’ambiente bianconero. Tuttavia, per inquadrare al meglio il profilo del centravanti francese e le sue attuali condizioni, è necessario analizzare il rendimento della sua ultima, travagliata annata vissuta in Inghilterra con la maglia del Tottenham. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Le statistiche stagionali raccontano di un rendimento dal doppio volto, pesantemente condizionato dalle enormi difficoltà collettive degli Spurs, capaci di conquistare la salvezza in Premier League solamente all’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, stagione difficile al Tottenham anche per il francese: come è andata la sua annata

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