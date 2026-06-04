La Fiorentina femminile in ritiro a Sansepolcro
A luglio, la squadra femminile della Fiorentina, che compete in serie A, terrà il suo ritiro estivo a Sansepolcro. La scelta del Borgo come sede di preparazione è stata comunicata ufficialmente. La squadra si allenerà nella zona durante il mese, in vista della prossima stagione. La decisione riguarda il periodo di preparazione estiva e coinvolge l’intera Valtiberina.
Prestigioso appuntamento sportivo il prossimo mese di luglio per Sansepolcro e l’intera Valtiberina. La squadra femminile della Fiorentina, militante nella serie A nazionale, ha scelto il Borgo come sede del suo ritiro estivo in preparazione della prossima stagione agonistica. Il tutto grazie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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