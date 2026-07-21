Sergio Rizzo nel ’Giardino’ con il suo libro
Alle 18.30 nel Giardino del Torrione si terrà un evento con Sergio Rizzo, che presenterà il suo nuovo libro “2027”. L’autore dialogherà con la giornalista Federica Fantozzi davanti a un pubblico. L’incontro fa parte di una serie di appuntamenti organizzati dal Comune di Magliano, dedicati ai grandi nomi del giornalismo e della letteratura.
Tornano gli appuntamenti con i grandi nomi del giornalismo e della letteratura organizzati dal Comune di Magliano. Oggi alle 18.30 il Giardino del Torrione ospiterà Sergio Rizzo, che presenterà, in dialogo con la giornalista Federica Fantozzi, il libro “ 2027. Fuga dalla democrazia ”. Nel libro si parte dalle elezioni presidenziali del settembre 2027: in un’Italia futuribile devastata dal cambiamento climatico, non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze che si traducono in una crisi della democrazia, apparentemente irreversibile quando il premier eletto dal popolo – leader decisionista di una coalizione di destra – sembra svanire nel nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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