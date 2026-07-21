Alle 18.30 nel Giardino del Torrione si terrà un evento con Sergio Rizzo, che presenterà il suo nuovo libro “2027”. L’autore dialogherà con la giornalista Federica Fantozzi davanti a un pubblico. L’incontro fa parte di una serie di appuntamenti organizzati dal Comune di Magliano, dedicati ai grandi nomi del giornalismo e della letteratura.

Tornano gli appuntamenti con i grandi nomi del giornalismo e della letteratura organizzati dal Comune di Magliano. Oggi alle 18.30 il Giardino del Torrione ospiterà Sergio Rizzo, che presenterà, in dialogo con la giornalista Federica Fantozzi, il libro “ 2027. Fuga dalla democrazia ”. Nel libro si parte dalle elezioni presidenziali del settembre 2027: in un’Italia futuribile devastata dal cambiamento climatico, non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze che si traducono in una crisi della democrazia, apparentemente irreversibile quando il premier eletto dal popolo – leader decisionista di una coalizione di destra – sembra svanire nel nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sergio Rizzo nel ’Giardino’ con il suo libro

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