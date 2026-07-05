Durante la trasmissione di La7, Sergio Rizzo ha affermato che l’Italia ha bisogno di più migranti. Le sue dichiarazioni sono state fatte nel corso del dibattito ospitato nel programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Rizzo ha espresso la sua opinione sulla questione migratoria, sostenendo che le politiche attuali non sono sufficienti e che si dovrebbe favorire un incremento degli ingressi nel paese.

Deliri pro-migranti e dove trovarli. A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, è stato ospite Sergio Rizzo. L'editorialista del Corriere della Sera ha commentato le immagini del Papa da Lampedusa lasciandosi andare a una riflessione su immigrazione e denatalità. Secondo il giornalista potremmo presto scomparire. Per questo l'Italia ha bisogno di più migranti. "Questa è una vicenda che ci porteremo dietro fino a che vivremo, i nostri figli e i nostri nipoti. Perché è una cosa inevitabile. Il mondo si sta muovendo. Se io guardo i dati sulle crisi demografiche, c'è un problema enorme - l'intervento di Rizzo -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Migranti.

© Liberoquotidiano.it - In Onda, il delirio di Sergio Rizzo: "Ecco perché ci servono più migranti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Delirio di auto e tir in via Imperatore Federico: ecco perchéIn via Imperatore Federico, tra le criticità segnalate, si verificano frequenti episodi di auto e tir che transitano in modo irregolare, anche...

“Quando è nato mio figlio aveva una bollicina sul dito, ci dissero che era perché lo succhiava nell’utero ma era la ‘sindrome dei bambini farfalla’. Ci è caduto il mondo addosso ma non ci arrendiamo”: parla Sergio MunizUn padre ha condiviso l’esperienza legata alla nascita del suo bambino, che presentava una piccola bollicina sul dito.