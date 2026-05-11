Stupinigi il giardino della Palazzina di Caccia ritrova il suo splendore | Leggere il giardino l' evento che inaugura le visite nel verde restaurato

Domenica 17 maggio, alle 15.45, la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita "Leggere il giardino", un appuntamento dedicato alla scoperta del Giardino Storico recentemente recuperato. L'iniziativa propone un itinerario guidato che permette di attraversare le aree appena restaurate, offrendo ai.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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